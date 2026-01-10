けさ（10日）、香川県直島町の沖合で底引き網漁船とプレジャーボートが衝突する事故がありました。

「プレジャーボートと衝突した」118番通報

玉野海上保安部によりますと、きょう（10日）午前6時50分ごろ、香川県直島町井島の沖合で、漁場を移動していた小型底引き網漁船の男性船長（73）から「プレジャーボートと衝突した、場所は胸上の沖2号ブイ付近です」と118番通報があり、巡視艇「たまなみ」が出動しました。





事故当時の状況は

事故が発生したのは香川県直島町井島から北東2.5キロ付近の海上だということです【地図】

事故当時、プレジャーボート【画像②】は岡山市中区の男性船長（53）が操船し、岡山港から香川県の豊島沖の釣り場へ向かうため移動していて、男性船長と40代～60代の男性の計5人が乗船、一方、底引き網漁船【画像③】には船長の男性（73）と妻が乗船していたということです。



この事故で海に転落した人やけが人はおらず、底引き網漁船とプレジャーボートはそれぞれ船首付近に損傷が確認されましたが、浸水や油の流出などはありませんでした。

事故当時 海域の天候は

当時の天候は晴れ、北東の風約1ｍ、海上は平穏で視界は良好だったということで、玉野海上保安部では衝突した経緯など事故の原因を調べています。



