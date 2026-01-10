ラ・リーガ第19節ヘタフェ対レアル・ソシエダの一戦が行われ、1-2でアウェイチームが白星を挙げた。



36分、先制したのはソシエダだ。10番ミケル・オヤルサバルが左サイドから持ち上がり、味方にパス。これは相手に当たってしまい思うようなところにボールは届けられなかったが、素早くセカンドボールに反応したブライス・メンデスがペナルティアークから左足を振りぬく。これがゴール左に決まり、アウェイチームがリードを得た。





その後はスコア動かず、試合は終盤に突入。ソシエダの勝利かと思われたが、ヘタフェに同点弾。ハーフウェイライン付近からのロングボールがボックス内に送られ、ヘタフェのフアンミが倒れながらボレーシュート。これがゴールネットを揺らし、スコアを1-1とする。直前で勝ち点3が手から零れ落ちたソシエダだが、試合はまだ終わらず。右CKを獲得すると、キッカーは日本代表の久保建英。左足のインスイングのクロスにホン・アランブルがヘディングで合わせ、劇的な勝利を飾った。ソシエダはリーグ戦では第13節オサスナ戦以来の白星。第17節から3試合連続での負けなしとなった。アシストを記録した久保は前節アトレティコ・マドリード戦に続いて2試合連続で味方の得点をお膳立て。第17節レバンテ戦ではゴールを決めており、3試合連続での得点関与となった。ペッレグリーノ・マタラッツォ体制となり、調子を上げているソシエダ。久保自身も好調で、シーズン後半戦でのさらなる活躍に期待したい。