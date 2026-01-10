１０日放送のテレビ朝日系情報番組「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）では、東京都大田区のマンションで音響設備会社社長の河嶋明宏さんが死亡しているのが見つかった殺人事件で、警視庁が９日、河嶋さんが経営する会社の営業部長で高校の同級生だった山中正裕容疑者を殺人容疑で逮捕したことを報じた。

容疑者が映った防犯カメラの映像が逮捕の決め手となったとされる点について、コメンテーターで出演のお笑いタレント・古坂大魔王は「ちっちゃいのでも４Ｋですから。４Ｋだったら相当大きくしても顔が見えますしね」とまず発言。「容疑者も分かってるはずなんですけどね」と続けた。

その上で容疑者の動機について「世の中の悩みって大体、金銭関係、病気以外だと人間関係がほぼ９割を占める。本来だったら離れればいいんですけど、同級生であるとか、きっと恩とかもあったんでしょうね、何かがあって。そこで殺意が芽生えるっていうのは相当すごいんで。何かがあったといふうにしか分からないですけど、殺意ってわかないですから。殺意があっても殺害しないですから。そこのハードルって相当高いですから、何かがあったとしても」と私見を述べていた。