７人組ガールズグループ・ＨＡＮＡのＣＨＩＫＡ（２１）、ＭＡＨＩＮＡ（１６）、ＫＯＨＡＲＵ（２０）が１０日、東京・Ｙｕｎｔｈ ＭＩＤＴＯＷＮ ＩＣＥ ＲＩＮＫで行われたＴＶアニメ「メダリスト」のアイススケートリンクイベントにスペシャルゲストとして登場した。

同作は、フィギュアスケートに強い夢を抱いた主人公・結束いのりがコーチとして出会った明浦路司と栄光のメダリストを目指す物語。

テレビ朝日系で２４日から放送開始する第２期では、ＨＡＮＡがオープニング主題歌「Ｃｏｌｄ Ｎｉｇｈｔ」を担当。初のアニメタイアップが決まったと聞いた時はメンバー全員で喜んだといい、ＭＡＨＩＮＡは「（主題歌を担当すると聞いた時）びっくりして口が開きっぱなしだった」。ＣＨＩＫＡも「夢が叶った」と感無量の様子だった。また、曲についてもＫＯＨＡＲＵが「リアルで感情移入しやすい曲」と表現すれば、ＭＡＨＩＮＡも「スケートで滑っているような感覚。爽快感あふれた一曲」と力強く紹介した。

アニメの内容にちなんで、フィギュアスケートの経験を問われると、ＣＨＩＫＡとＫＯＨＡＲＵの２人が挙手。中学生の時に挑戦し、アニメのファンでもあるＣＨＩＫＡは「壁をつたっただけで終わりました」と競技の難しさを熱弁していた。

最後は、イベントに参加していたプロフィギュアスケーターの鈴木明子さん（４０）が「いつか一緒に（リンク上で）滑りながら踊りましょう」と直接オファー。思わぬ展開にＨＡＮＡの３人も「いいんですか。ずっと手すりにつかまっているかもしれない」と笑いを誘った。