元純烈の小田井涼平（54）が10日、東京・浅草で、「東京力車に学ぶ！ 小田井涼平“初”人力車体験」出発式に出席した。

同イベントは2月1日、東京・新宿FACEで開催する初ソロライブのPRを兼ね、ゲスト出演する浅草で人力車を引く現役俥夫ユニット「東京力車」メンバーに教えを受けた。

同コンサートで福山雅治（56）の曲を歌唱することが明かし、小田井が見たNHK紅白歌合戦のエピソードを披露した。

それは大泉洋（52）が白組司会者を務めた20年のこと。「その年は白組が大敗したんだけど、放送が終わった直後に目の前で、福山さんが大泉さんに『洋ちゃんさ〜。洋ちゃんが司会したから、白組が負けちゃったんじゃないの』っ言っているのが、めっちゃ面白くて」と、福山口調のものまねも交えて披露した。

また、同年「香水」で初出演を果たした瑛人（28）に「瑛人くんさ〜。うちの母親がファンなんですよね」とものまねを披露すると、「必ず入りがあれなんだよね」と明かした。

22年に出演した工藤静香（55）とのエピソードも披露。妻LiLiCo（55）からあいさつするように依頼されていたこともあり、機会をうかがい声をかけた。だが、当時はコロナ禍。「マスク越しに話しかけたのが聞こえなかったのか『えっ、だれ？』って。それがミラクルひかるのものまねのまんまだった」とこちらも、ものまねを交えて披露した。

その芸達者ぶりに、会場は拍手喝采の盛り上がりとなった。