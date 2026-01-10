◇フィギュアスケート全米選手権（2026年1月9日 ミズーリ州セントルイス）

フィギュアスケートの全米選手権は9日（日本時間10日）、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考会を兼ねて行われ、女子フリーでアンバー・グレン（26）が150.50点をマークし、合計233.55点で3連覇を飾った。

グレンは7日（同8日）のショートプログラム（SP）で国際スケート連盟（ISU）非公認ながら“今季世界最高”の83.05点を記録してトップに立っていた。フリーではトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）が回転不足と判定されたものの、コンビネーションジャンプなどで高得点を積み上げ、演技後はスタンディングオベーションが起きる中、感極まったようにリンクに突っ伏した。

得点が発表されると、コーチとともにビックリした表情からうれし泣き。フリーは五輪代表を狙うイザボー・レビト（18）、世界女王アリサ・リュウ（20）が演技した後の最終滑走者で、「怖かった。しかも、素晴らしい2人が会場を沸かせた後だったので。今もドキドキが止まらない」と胸中を明かした。

SP2位、フリー3位のリュウが228.91点で2位、SP3位、フリーでは2位だったレビトが224.45点で3位。五輪代表は今大会の結果も踏まえて11日（同12日）に発表されるが、3人の選出は確実とみられている。リュウは「（五輪の）来月もこのエナジーを全員のためにキープできれば」と米国チーム一丸をアピールした。