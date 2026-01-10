漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が10日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。愛車に傷が付いて落ち込んだ際に感激したという、親戚からの「声かけ」について語った。

雅は新年、1月2日の仕事始めの後で、2軒の親戚宅にあいさつ回りをすることが恒例になっているが、1軒目の親戚宅の駐車場で、ブロック塀に車をこすってしまい、愛車に傷が付いてしまったという。

「1月2日やで？ 分かるやろ。男で、（車を）ガリガリした後の気持ち。あれ、何？ ほんまに（テンションが）ローになるよね」とかなりショックを受けて落ち込んだ。

「いつも、おばさんのところに行く時に、86歳の大好きなおばさんがおるねんけど、『おめでとう！ 姉ちゃん元気？』って、これができへんねん。『おめでとうございます…』って」と、ヘコんだままであいさつした。

すると、落ち込んだ様子に気付いたおばに「どうしたん？ 元気がない」と尋ねられた。雅が「実はここで当てて…」と事情を説明すると、おばは「良かったやんか！ 今年の厄払いやんか。今年は何にも悪いことないで」などと雅をなぐさめたという。

これに、雅は「いきなり元気になった」と立ち直ったそうで「俺ね、車こすった人にはこう言う。もう、これ手本やわ」とすっかり感銘を受けた様子。

「（この後の）363日、僕は何もないねん」と気を良くする雅に、チュートリアル徳井義実（50）が「でも何にもないと思ってて、何かあった時に…」とイジると、雅は「うるさい！」と一喝して笑いを誘っていた。