¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó»²ÀïÇ®Ë¾¤Î¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤ÏÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡©¡¡¡Ö»à¤ÎÁÈ¡×¥°¥ë¡¼¥×£ÁÆÍÇË¤Ê¤ë¤«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬º£½Õ£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£ÃËÜÂç²ñ¤Ë¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ç½Ð¾ì²ÄÈÝ¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê·ëÏÀ¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢£×£ÓÏ¢ÇÆ¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤¬Æ±¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢£×£Â£ÃËÜÂç²ñ¤Ç¤âÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤ÎÂè£±²ó£×£Â£Ã¤«¤é¡¢Á´¤Æ¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ½Áª¥×¡¼¥ëÇÔÂà¤È·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ï£±ÅÙ¤â¤Ê¤¤¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£Âç²ñ¤Ç¤â¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×£Á¤È¤¤¤¦¡Ö»à¤ÎÁÈ¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¡¡¤À¤¬º£Âç²ñ¤Ï¥«¥Ö¥¹¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£¸£²¾¡±¦ÏÓ¤Î¥¿¥¤¥è¥ó¤ä¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ÎÀð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æº£µ¨¤â£±£´ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Í¥¤¥é¡¼¤Ê¤É¡¢£Í£Ì£Â¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¼ã¼ê¡¢Ãæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ¡£¤³¤³¤Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤·¤é¤Îà²½³ØÊÑ²½á¤âµ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£