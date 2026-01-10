櫻井優衣（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/10】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。

【写真】人気アイドル、個性派衣装で雰囲気ガラリ

◆櫻井優衣、パフスリーブ衣装で登場


櫻井はパフスリーブのミニ丈衣装にウエスタンブーツを合わせて登場。大ぶりのベルトと花柄のセットアップでアクセントを加えた。

◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」


「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）

