村重杏奈、エキゾチックなスイムウェア×軽やかシャツで雰囲気ガラリ【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】タレントの村重杏奈が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】27歳人気タレント、水着活かしたエキゾチックコーデ
村重は、エスニック調のコーディネートでランウェイに登場。幾何学模様のエキゾチックなスイムウェアに、軽やかな素材のシャツを羽織り、ウエストマークしたパンツを合わせたスタイリングで、リラックス感とモードな雰囲気を両立させた装いを披露した。首元には存在感のあるネックレスを添え、リゾート感を演出。ランウェイトップでは凛とした表情でポーズを決め、堂々とした佇まいで会場を魅了した。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉⼭と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
