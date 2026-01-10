HRCとホンダアクセスによる共同開発パーツ

ホンダは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されてる『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、『プレリュードHRCコンセプト』を発表した。

【画像】ホンダ・プレリュードHRCコンセプトとレーシングカーのホンダHRCプレリュードGT！ 全7枚

ホンダ・ブースのメインステージに、『シビック・タイプR HRCコンセプト』と共に展示されたプレリュード。ただ、コンプリートカー的に開発されているシビック・タイプR HRCコンセプトとは異なり、こちらは『HRCパフォーマンスパーツ』を装着したコンセプトモデルだ。



ホンダ・プレリュードHRCコンセプト 山田真人

HRCパフォーマンスパーツは、HRC（ホンダ・レーシング・コーポレーション）がレース活動で培った技術や知見を活かして走行性能をさらに高めるための専用パーツとして、ホンダアクセスと共同で開発を進めているもの。会場で、ホンダアクセス事業戦略部の湯沢峰司チーフエンジニアと、本田技術研究所四輪デザインセンターの後藤純チーフデザイナーにお話を伺った。

今回の出品車は白いボディカラーに大型のリアウイングを装着し、前後スポイラーやサイドステップ、フェンダーなどの装着パーツ部分が別色でカモフラージュ風に塗装されている。これはあくまで、HRCが開発したパーツをホンダアクセスで販売することをユーザーに期待してもらうためのコンセプトモデルで、そのまま市販するわけではないようだ。

展示車が装着するエアロパーツは、ホンダアクセスが手がけてきた『実効空力』にHRCの技術や知見を加えたもので、サーキット走行までカバーする空力特性の良さを備えている。

販売方法に関しても、パーツ単体で販売するのか、ホンダアクセスの『モデューロX』のようなコンプリートカーとして販売するのか、現在いろいろと模索しているとのことだ。

エレガントにスパルタンを取り込む

デザインコンセプトは『ロードゴーイングGTカー』。レースの世界をユーザーが日常で味わえることを目指している。スペシャルティなプレリュードを、もう少し硬派なイメージにしたいというイメージでデザインされた。

遠目にはノーマルのプレリュードと大きくは変わっていないように見えるが、近くに寄ってよく見ると、ワイドなバンパースポイラー、大型のフォージドカーボン製リアウイングや、ディフューザー形状となったリアバンパー下部など、けっこうディテールはスパルタン。ドアミラーのカバーもカーボン製となっている。



ホンダの後藤純チーフデザイナー（左）とホンダアクセスの湯沢峰司チーフエンジニア（右）。 篠原政明

オーバーフェンダーも装着されているが、カモフラージュカラーの関係で目立ちにくい。しかし、プレリュードの流麗なデザインをいじりすぎることなく、本来のエレガントさにスパルタンさや硬派な部分を取り込んだ、バランスの良いデザインだ。

足まわりのパーツに関しては、今後ユーザーの声なども聞きながら開発していく。今回の出品車ではホイールのみ変更。もちろん、エアロパーツや足まわりなどの開発は、スーパー耐久などのレースからのフィードバックを製品に入れていく。

量産に向けて、テストを重ねてより効果的なデザインに進化させていくという。プレリュード以外にも展開が期待される『HRCパフォーマンスパーツ』、その市販化が楽しみだ。