¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿!?¡×Ç¯²¼ÇÐÍ¥¤È¾×·âº§¡Ä¿·º§¥Û¥ä¥Û¥ä¤ÎÇÈÎÜ¤¬¡ªºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¡×¡Ö¼ã±üÍÍ¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡×
¡Ö¥Í¥¤¥ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ê¤Ë¹¥´¶¡×
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ËÇ¯²¼ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¡¦ÇÈÎÜ(34)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¶»¤¬Ìö¤ë¤è¤¦¤Ê¥®¥Õ¥È¤òprada¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í·¤Ó¿´¤Ë°î¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤â¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¹âµé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×¥é¥À¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÀÖ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¹õ¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò»ØÀè¤Ç¿¨¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¶á±Æ¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹â¿ù¿¿Ãè(29)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤ÈºòÇ¯12·î23Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁ°È±¤ÈÈýÌÓ¤Î·Á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿!?¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«±üÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼ã±üÍÍ¡×¡Ö¼êÀè¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¤¹¤®♡PRADA»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë!!!!¡×¡Ö¤ª´é¤â¤À¤±¤É¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿»Ø¤Ë¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ê¤Ë¹¥´¶¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤áºÙ¤«¤¤¤ªÈ©¡£Á¢¤Þ¤·¤¤♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤ÎàÇ¯¤Îº¹á¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£