Ì¼¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ê±ï¤ÎÃÏ¤á¤°¤ê
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä(69)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎÊ¸²»(37)¤È¤Î¿ÆÌ¼2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµþÅÔÂÀ¿Á¤Ç»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Ê¸²»¤È¹çÎ®¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢½ê±ï¤Î¿¼¤¤µþÅÔ¡¦°¦ÅæÇ°Ê©»û¤Î½»¿¦¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉã¤È¤·¤ÆÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿30Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ä¹Þ¼¤ÈÊ¸²»¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÄ¹Þ¼¤¬»û¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÆÌ¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª¾îÍÍ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ò¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÊ¸²»¤µ¤óÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê!¡×¡ÖÊ¸²»¤µ¤ó¤¬±üÍÍ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ä¹Þ¼¤Ï1987Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤È·ëº§¡£88Ç¯¤ËÊ¸²»¡¢89Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎWA¹ÒRU¡¢92Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎReN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£