¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×£±£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤ÇÍî»¥
à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥óá¤ò½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×Âè£±´¬¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î£±£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£³²¯£¶£¸£³£²Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£±Ñ»æ¥ß¥é¡¼¤¬£¹Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
à¥³¥ß¥Ã¥¯³¦¤ÎÀ»ÇÕá¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×Âè£±´¬¤¬ÇÈÍðËü¾æ¤Î±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ê¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë£±£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡££±£¹£³£¸Ç¯¤ÎÈ¯ÇäÅö»þ¤Ï¤ï¤º¤«£±£°¥»¥ó¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÈó¸ø³«¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢½êÍ¼Ô¤È¹ØÆþ¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬Æ¿Ì¾¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×Âè£±´¬¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç£¹£±£²Ëü¥É¥ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡Ö¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¹¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë¥º¡¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡×¼Ò¡£Æ±¼Ò¤Î¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¶¥ë¥¾¥í¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸½Â¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤è¤½£±£°£°ºýÄøÅÙ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¶¥ë¥¾¥í»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ïà¥³¥ß¥Ã¥¯³¦¤ÎÀ»ÇÕá¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤È¤½¤Î¿Íµ¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤âÂ¾¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÅÁÀâ¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¼è°ú¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ÏÁ°²ó¤ÎµÏ¿¤ò´°Á´¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï£²£°£°£°Ç¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹À¾Éô¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤Î¼«Âð¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£²£°£±£±Ç¯¤ËÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¸Å¤¤ÁÒ¸Ë¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¿È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡£¥±¥¤¥¸¤Ï£±£¹£¹£¶Ç¯¤Ë¤³¤ÎËÜ¤ò£±£µËü¥É¥ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËËÜ¿Í¤Î¸µ¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¡¢¥±¥¤¥¸¤Ï¤³¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤·¡¢£²£²£°Ëü¥É¥ë¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¹¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë¥º¡¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥³¥Í¥¯¥È¼Ò¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¡¼£Ã£Å£Ï¤Ï¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£±£±Ç¯´Ö¤Î´Ö¤Ë¡¢²ÁÃÍ¤ÏµÞÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åð¤ó¤ÀÈÈ¿Í¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤ËÂç¶â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÏÅö½é¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ô¥Ú¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÇ¤Ó¤æ¤¯ÏÇÀ±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃÂÀ¸¡¢ÃÏµå¤Ø¤ÎÎ¹¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬¤½¤ÎµðÂç¤ÊÎÏ¤ò¿ÍÎà¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤È·è°Õ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ¯¸»¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½ÐÈÇ¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£