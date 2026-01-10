INI佐野雄大、初ランウェイで爽やかな微笑み「Log in to us！」ポーズも【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の佐野雄大が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】INIメンバーが初ランウェイ、堂々ポーズで登場
オープニングを飾るファッションショーに登場した佐野は、今回が初のランウェイ。サステナブル素材を⽤い、花が持つしなやかさと、ウエスタンスタイルに象徴される⼒強さを掛け合わせた、唯⼀無⼆の世界観を表現したステージとなっており、緊張を見せることなく爽やかに微笑みながらウォーキング。
フリンジがあしらわれたMA-1やシースルー素材が組み合わされたジーンズなど、高難易度なファッションアイテムをクールに着こなし、ステージ先端ではINIの挨拶でもある「Log in to us！」のポーズを決めていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、佐野らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆佐野雄大「TGCしずおか」で初ランウェイ
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
