寺田心、個性派衣装で雰囲気ガラリ「肩幅すごい」驚きの声飛ぶ【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】俳優の寺田心が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】子役出身17歳俳優「肩幅すごい」雰囲気ガラリ
寺田はフリンジのホワイトパンツが印象的なウエスタンスタイルで登場。トップでポージング後に微笑み、観客を沸かせた。MCを務めるハリー杉山は寺田の筋肉について触れ「肩幅すごい」とコメントしていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆寺田心、ウエスタンスタイルで登場
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
【Not Sponsored 記事】