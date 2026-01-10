JO1、アメリカ最高峰の音楽賞に日本人アーティスト初ノミネート 個性的カリスマ性＆存在感で高い評価を獲得
【モデルプレス＝2026/01/10】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が、アメリカ最高峰の音楽賞「iHeartRadio Music Awards 2026」の“World Artist of the Year”部門に日本人アーティストとして初めてノミネートされた。
【写真】JO1メンバーが連絡先を交換した後輩
「iHeartRadio Music Awards」は、iHeartMediaが米国内にもつ200局を超えるラジオ局と、同社のデジタル音楽プラットフォームであるiHeartRadioで年間を通して聴かれた音楽を称えるアメリカの音楽賞。この音楽賞は2014年に創設され、前年に最も人気があったアーティストと音楽が表彰されている。ノミネートはiHeartRadioチャートの結果に基づいており、同部門には、Ayra Starr、Jackson Wang、MOLIY、Tylaといった名だたるアーティストが選出。授賞式は現地時間3月26日20時よりアメリカの大手テレビ放送ネットワークである「FOX」で生中継される。
JO1は昨年3月、初のワールドツアーとして、LA・ニューヨーク公演を開催したことを皮切りに、4月には、ドジャー・スタジアムで行われたMLB「ロサンゼルス・ドジャース VS マイアミ・マーリンズ」のイベント『Japanese Heritage Night（ジャパニーズヘリテージナイト）』に登場し、パフォーマンスを披露。さらに5月にはアメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」にて、日本アーティスト過去最高位にランクインするなど、着実にアメリカを中心
としたグローバル市場への進出を加速。12月には、アメリカ最大の年末音楽フェスツアー「2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour」のダラス・LA公演に招待され、日本人アーティスト初出演。個性的なカリスマ性と存在感のあるパフォーマンスで、高い評価を獲得している。
2026年も、4月に東京ドームおよび京セラドーム大阪にて『JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁’』の開催を控えているほか、そのステージは海外公演へと続くことも告知されている。JO1は今年も国内外のファンとの交流を深めるべく、さらなる積極的なグローバル活動を展開していく予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆JO1、日本人アーティスト初ノミネート
◆JO1、積極的なグローバル活動展開予定
