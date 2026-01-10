静岡出身・ONE N’ ONLY高尾颯斗、地元凱旋ランウェイ ポップな装いで存在感放つ【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】ダンス＆ボーカルグループONE N’ ONLYの高尾颯斗が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】静岡出身グループメンバーが地元凱旋ランウェイ
静岡出身の高尾は、カラフルな花柄があしらわれた黒地のボアコートに、鮮やかなブルーのパンツを合わせた、ひときわ目を引くポップなコーディネートで登場。首元にはビーズのアクセサリー、パンツには大ぶりのチェーンをあしらい、個性溢れるスタイリングを完成させた。ランウェイトップでは、顎に手を添えたクールなポーズを披露し、会場からは大きな歓声が上がった。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉⼭と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
