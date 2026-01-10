»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¡¢±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×»°¤ÄÇÃ¤Î¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¡Ê£³·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Î¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á´£³¼ï¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3,000ËüÉô¡Ê2025Ç¯£¸·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë°ìÚ¼Àé¶â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£ ¿ù¸µ¡Ê»³ºê¡Ë¡¢¥¢¥·¥ê¥Ñ¡Ê»³ÅÄ¡Ë¡¢ÇòÀÐ¡ÊÌðËÜ¡Ë¡¢Ã«³À¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Î¡Ú¿ù¸µ°ì¹Ô ver¡Û¡¢Äá¸«Ãæ°Ó¡Ê¶ÌÌÚ¡Ë¡¢¸ñÅÐ¡ÊÃæÀî¡Ë¡¢·îÅç¡Ê¹©Æ£¡Ë¡¢Æó³¬Æ²¡ÊÌø¡Ë¡¢±§º´Èþ¡Ê°ðÍÕ¡Ë¤Î¡ÚÂè¼·»ÕÃÄ ver¡Û¡¢ÅÚÊý¡Ê´Ü¡Ë¡¢Èø·Á¡ÊâÃ±ÉÅÄ¡Ë¡¢±ÊÁÒ¡ÊÌÚ¾ì¡Ë¡¢µí»³¡Ê¾¡Ìð¡Ë¡¢²ÆÂÀÏº¡Ê±öÌî¡Ë¤Î¡ÚÅÚÊý°ìÇÉ ver¡Û¤Î»°¤ÄÇÃ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤È¤·¤Æ¡¢Á´3¼ï¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°ìµó¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¡Ö¥ê¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
¼ü¿Í¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¶â²ô¤Îºß¤ê½è¤ò¼¨¤¹»ÉÀÄ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¤¿¤Á¤Î¡Ú¿ù¸µ°ì¹Ô ver¡Û¡¢Äá¸«Ãæ°ÓÎ¨¤¤¤ë¡ÚÂè¼·»ÕÃÄver¡Û¡¢¤½¤·¤ÆÅÚÊýºÐ»°¤é¤Î¡ÚÅÚÊý°ìÇÉver¡Û¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ë»°¤ÄÇÃ¤Î»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥Àï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£Êª¸ì¤Î¹ÔÊý¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤Ï1·î16Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£