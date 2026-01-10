元AKB48でタレントの大家志津香（34)が9日深夜放送のフジテレビ「スターの家計簿、見直します。」（土曜深夜1・20）に出演。驚きの食費について語った。

夫で俳優の岩田玲とそろって登場。夫婦それぞれの月の支出をチェックすることとなり、岩田の食費は月30万円、大家の食費が月20万円と紹介された。MCの「平成ノブシコブシ」吉村崇は「夫婦で合わせて平均50万円。これは多いよ」と驚いた。

大家は「これは私が悪いんですけど、自炊を全くしないんですよ」とぶっちゃけ。「なのでどちらも外食になる。私はウーバーイーツとかコンビニ」と言い、夫婦は別々に食事をするため「だから夫が何食べているか知らないんですよ」と平然と話した。

仕事も時間も違うため、3食の時間が別々であることから夫が仕事に行っている間に自身は早めに夕食を食べ、趣味であるポーカーをしに行ったりしており、2人で食事を「するとしたら外食です。その外食も全部ごちそうしてくれるので、たぶん夫の方が食費が高くなる」と説明した。

大変だと言われた岩田は「そうですね。だから自分の家で食べるご飯をちょっとずつ削りながら外食に回しているっていう」と明かし、「1食300円とか」ぶっちゃけた。

また「作ってほしい時もあるんですけれど、年に2回ぐらいあるんですよね。そうすると、僕のSNSに上げろっていうんですよ、毎回」と語ると、吉村は「それパワハラですよね」と平然と話した。

岩田が「だからもう作んなくていいよっていうのは、ありますよ」と続けると、吉村は「大した料理でもねえし」。大家は「そんなことないですよ！」と反論も、メニューについては「しょうが焼きです」とポツリ。吉村は「日々作れる物じゃない！」とツッコミを入れた。

吉村はさらに「これどうなんですか？仲はいいんですか？」「今まではイジってたけど、イジれない領域に…」と真剣に質問。大家は「こう言ったらそんな感じするけど、仲はめっちゃいいんです」と言い張った。