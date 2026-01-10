7人組ガールズグループ「HANA」のCHIKA（21）MAHINA（16）KOHARU（20）が10日、東京ミッドタウンのスケートリンクでテレビ朝日系アニメ「メダリスト」（24日開始、土曜深夜1時30分）アイススケートリンクイベントに出席した。

フィギュアスケートが題材の人気アニメの第2期。HANAは主題歌「Cold Night」で初のアニメタイアップとなり、KOHARUは「みんなアニメの主題歌をやってみたかったし、『メダリスト』を見ていたメンバーもいたので、決まった時はみんなジャンプしたりハグしたりして大喜びでした」と喜んだ。

MAHINAはスケート経験がないものの「滑っているような感覚で、トリプルアクセルを決めているかのような爽快感あふれる曲になりました」と語った。KOHARUはスケートを体験したことがあるといい、「高3の授業でスケートをした。『ひょうたん』とか普通にやっていました。あの難しさ本当に分かります」と明かし、会場を驚かせていた。

この日はともに登場したプロフィギュアスケーターの鈴木明子（40）から「自分が練習するときにウオーミングアップで曲をかけている。皆さんの背中を押す曲になっている」と早くも曲を気に入っていると明かされ、メンバーは大喜びしていた。