アルバルク東京が天皇杯2大会連続で決勝へ…第4Q終盤に小酒部泰暉の連続得点で三遠ネオフェニックスに逆転勝利

1月10日に「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド準決勝が行われ、アルバルク東京が三遠ネオフェニックスと対戦した。

A東京は1点リードで迎えた第1クォーター残り50秒からライアン・ロシター、セバスチャン・サイズが連続得点を記録。8点のリードを奪うと、続く第2クォーターは点の取り合いになりながらザック・バランスキー、福澤晃平、マーカス・フォスター、小酒部泰暉が3ポイントシュートを沈めるなど、44－35でハーフタイムを迎えた。

第3クォーターは残り1分34秒から2連続で3ポイントを許し、61－56と5点差。さらに、第4クォーター開始から立て続けに3ポイントを決められ、61－62と試合をひっくり返された。

接戦が続くなか、4点ビハインドで迎えた第4クォーター残り2分30秒から小酒部が1人で6－0のランを見せると、テ－ブス海が2本、バランスキ－が1本のフリースローを成功。80－75で勝利を収め、2大会連続で決勝進出を決めた。

A東京はサイズが17得点7リバウンド3ブロックの活躍。フォスターが16得点、バランスキ－が14得点、ロシターが12得点11リバウンド7アシストで続いた。

なお、12日の決勝では宇都宮ブレックスvsシーホース三河の勝者と対戦する。

■試合結果



アルバルク東京 80－75 三遠ネオフェニックス（＠国立代々木競技場 第一体育館）



東京｜23｜21｜17｜19｜＝80



三遠｜15｜20｜21｜19｜＝75

【動画】小酒部泰暉が第4クォーター終盤に躍動/h4>