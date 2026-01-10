今年のダンクコンテストに注目…カーターが“理想の出場者”を発表、マグレディは挑発

NBA殿堂入り選手のビンス・カーター（元トロント・ラプターズ他）が、スタジオアナリストを務める『NBC』の番組に出演。2月15日（現地時間14日、日付は以下同）に「NBAオールスターウィークエンド」の一環として開催されるスラムダンク・コンテストの出場者にふさわしい人物の名前を挙げた。

カーターが1人目に名前を挙げたのは、ポートランド・トレイルブレイザーズのシェイドン・シャープ。過去にも「出場してほしい人物」として取り上げられているシャープについて、「軽々しく舞い上がり、全身を大きく伸ばしてダンクしている」と魅力を語り、「ダンクコンテストではそういった姿を楽しみたい」と述べた。

2人目は、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのVJ・エッジコムの名前が挙がった。シクサーズで開幕直後から活躍を続けているルーキーのエッジコムについて、「彼が行っていることの全てが大好きだ」として、観客を楽しませることのできるショーマンシップを評価している。共演したカーメロ・アンソニー（元デンバー・ナゲッツ他）はエッジコムの出場に賛同し、「彼は、ダンクコンテストがどうあるべきかわかっていると思う」とコメントした。

続いてカーターは、「超アスレチックなパワーダンカー」と称しアメン・トンプソン（ヒューストン・ロケッツ）の名前を挙げた。最後に、前回のダンクコンテストで最終ラウンドまで勝ち残ったステフォン・キャッスル（サンアントニオ・スパーズ）を挙げ、今シーズンのキャッスルは「表情に、自信とオーラが出てきている」と語った。

リーグ史上屈指のスラムダンカーとして知られるカーターは、2000年のスラムダンク・コンテストで優勝している。当時ラプターズのチームメートであり同コンテストの参加者でもあるトレイシー・マグレディ（元オーランド・マジック他）は、番組の中で現役選手に向かって以下のように挑発した。

「スラムダンク・コンテストを取り戻そう。アーロン・ゴードンとザック・ラビーンは素晴らしいものを見せてくれた。トレイシー・マグレディ、ビンス・カーター、スティーブ・フランシスも凄かった。若者たちよ、どうした？ただのダンクだぞ、毎日やってるじゃないか。2万人の前で披露したくないか？会場にはセレブリティもいるし、すさまじいエネルギーが溢れてるんだ。そんな会場にいる全員が君に注目するんだぞ。怖いのかい？」

マック・マクラング（当時オーランド・マジック）が史上初の3連覇に輝いた昨年のスラムダンク・コンテスト。一部ではマンネリ化も叫ばれて久しいが、今年はどのような選手が盛り上げてくれるか。今後の動きに注目したい。