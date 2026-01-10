フッ素加工のフライパンの不思議。水や油をはじき、焦げつかないのはなぜ？
私たちが日常的に当たり前だと感じていることでも、あまり意識していないことや、知っているようで知らないことってありますよね。そんな地球に生きる私たちが知っておきたい「理系雑学」をご紹介します。太陽系を含む地球の歴史から、大自然や気候、動植物、資源など、地球にまつわるさまざまな疑問をスッキリ解説！
※本記事は雑学総研著の書籍『人類なら知っておきたい 地球の雑学』から一部抜粋・編集しました。
■フッ素加工の歴史とは？なぜ水や油をはじき、焦げつかないのか？
蛍石や氷晶石から産出される原子番号9のフッ素（元素記号はＦ）。その化合物の存在は、スウェーデンの化学者カール・シェーレによって1771年に発見されていたが、毒性が強い元素であるため、純粋なフッ素の単体を取り出すことはきわめて困難とされていた。電気分解によってその取り出しに成功したのが、フランスの化学者アンリ・モワッサンで、1906年に「フッ素の研究と分離およびモアッサン電気炉の製作」の業績により、ノーベル化学賞を受賞している。
現在、われわれの身近でもフッ素はさまざまな用途で用いられているが、フッ素と炭素が結合することでできた、「フッ素樹脂」と呼ばれている化合物が塗られたフライパンは、その代表格といえる。この化合物は、アメリカの化学会社「デュポン社」にいたプランケット博士によって1938年に発見されたもので、「テフロン」の商品名で世界的に有名だ。
ちなみにフッ素加工のフライパンは、焦げつかず、水や油をはじくことで知られるが、それはフッ素と炭素がしっかり結びついているため。肉などを焼いたとき、蒸発して炭になったものが、鉄やステンレスの金属面にくっつくのが焦げつきの原因なのだが、フッ素樹脂の結合力は非常に強いため、温度が高くなってもほかの物質とくっつきにくい。さらに、摩擦も少ないことから、水や油をはじくという特性を兼ね備えている。
こうしたフッ素加工の特性は、雨傘やレインコート、キャンプや建築用のテントだけでなく、なかなか手入れができない高層ビルなどにも活用されている。最近では東京スカイツリーの鉄骨の塗装にもこれを含む塗料が使われ、建物の保護に一役買っているそうだ。
著＝雑学総研／『人類なら知っておきたい 地球の雑学』