意見が違っても受け止めてくれる。あなたを尊重するのは男性の「本命行動」
話していて、意見が違っているはずなのに揉めない。言い負かされることも、押し切られることもなく、なぜか落ち着いて会話が終わる--。そんな風に男性が“否定せずに受け止める”態度を見せるのは、本命相手にだけ現れやすい行動のひとつ。今回は、その背景にある男性心理を解説します。
勝ち負けより「関係」を優先し始めている
男性は本命相手との会話では、自分の正しさを証明することに意味を感じなくなります。意見が違っても、否定せず一度受け止めるのは、“彼女との関係を壊したくない”という意識が先に立つからです。
「否定しない＝同意」ではない
男性の本命行動としての「否定しない」は、何でも合わせることとは違います。まず本命女性の考えを理解しようとし、その上で自分の意見を丁寧に伝えようとするはず。感情を刺激せず、対話として成立させたい気持ちの表れです。
「長く続く関係」を前提に話している
一時的な恋なら感情的にぶつかる方が早いこともありますが、男性は本命相手には、“彼女とはこの先も話し合う場面がある”ことを前提にします。だからこそ、衝突よりも理解を優先し、揉めない会話を選ぼうとするのでしょう。
意見が違っても受け止めてくれるのは、男性なりの「簡単には揺らがない関係を築きたい」という意思表示。あなたを本命として扱っている行動と言えますよ。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
