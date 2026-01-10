「もう無理かも…」不倫関係で心が壊れやすい“３つの瞬間”
不倫関係にあると、彼のことを好きでいる限り、常に苦しさと隣り合わせ。
気づいたら自分を追い詰めていた…ということは少なくないのです。
そこで今回は、不倫関係に悩む女性が特に心を消耗しやすい場面を紹介します。
彼の“家庭の存在”を強く意識したとき
普段は見えないからこそ、彼の家庭の話題が出た瞬間に心が冷たく締め付けられることがあります。
「自分はその輪に入れない」と思い知らされ、孤独と劣等感が一気に押し寄せる。
このギャップこそが、不倫関係で心が傷つきやすい最大のポイントです。
連絡の波に一喜一憂してしまうとき
不倫関係は、連絡の頻度やタイミングが不安を増幅させやすい環境です。
彼からメッセージが来ないだけで「嫌われたのかな」と焦り、返信が早いだけで安心する。
感情が彼のスマホに握られるようになった瞬間、心のバランスは崩れやすくなります。
未来を想像したときに“答えが出ない”瞬間
ふと将来を考えたとき、「この関係の先に何があるんだろう？」と不安が大きくなる瞬間があります。
彼が家庭を手放す気配がない、話題を避ける、曖昧な返事しか返さない…。
そのすべてが“自分は選ばれないのでは？”という恐怖につながっていくのです。
不倫の苦しさが日常を覆い始めたら、一度立ち止まって考える必要があります。
心を守るための選択をできるのは、他の誰でもなくあなた自身。
自分の感情を大切にしながら、これからの道を選んでください。
