乾かすだけでアカ抜け！頑張ってないのに“自然と若見え”する【大人のゆるボブ】
「頑張ってないのに、なんかおしゃれ」という印象をつくるカギは、実は“髪型”にあります。中でも大人世代におすすめしたいのが、乾かすだけでまとまる【ゆるボブ】。ブローやアイロンに時間をかけなくても、自然な動きと抜け感で“余裕のある美しさ”を演出できるんです。そこで今回は、自然と「若見え×アカ抜け」を叶える【大人のゆるボブ】のスタイルづくりのポイントを紹介します。
毛先をまとめすぎない
ピタッとしすぎるボブは、どうしても堅く見えがち。毛先に少しだけ“ハネ”を残すことで、空気を含んだような軽さが生まれます。
▲髪の柔らかな動きが女性らしさをグッと引き出します。自然光で見ると、より軽やかで柔らかな印象に
内巻きと外ハネをMIXしたような「ゆるっと動く毛先」は、自然体の洒落感を引き出すポイント。風に揺れたときもナチュラルで、ほどよいラフさが“大人の抜け感”を生み出します。
ツヤ×透け感で上品に
ツヤは若見えの第一条件。年齢を重ねると髪の水分量が減り、パサついて見えやすくなります。そんなときは、明るすぎないベージュ系カラーに“透け感”をプラスしましょう。
▲毛流れを意識したスタイリングで、清潔感と透明感のある印象に
乾かす前にヘアオイルをなじませ、ドライ後に軽く手ぐしを通すだけで、自然光に反射するような“上品なツヤ”が際立ちます。
ひし形シルエットで小顔見せ
顔まわりにボリュームを持たせ、サイドとトップをふんわり仕上げると“ひし形シルエット”が完成。丸顔・面長どちらにも似合いやすく、フェイスラインを自然に補正してくれます。
▲小顔見えと立体感を両立できる、バランスのとれたひし形シルエット
さらに、首筋が見えることで全体のバランスも美しく。風に揺れるような毛流れを意識すると、より立体感が出て“美人見え”が叶います。
自然体でおしゃれ、それが“大人の余裕”
毎朝スタイリングに時間をかけなくても、自然体でおしゃれに見える。それが“大人のゆるボブ”の最大の魅力。乾かすだけでキマる髪は、忙しい朝の味方でありながら、自信を与えてくれる存在。いつもの朝が、ちょっと好きになるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
