恋愛において意外と重要。過去や他人と“比べない女”ほどモテる理由
恋愛でつまずく原因は、相手そのものよりも「比べる癖」にあったりするもの。元恋人、友達の恋、SNSで見かける幸せそうなカップルなど、無意識に比べてしまうと、目の前の関係が見えにくくなります。実は過去や他人と“比べない女性”ほど、恋がうまくくものなんです。
比べない女性は、“今の関係”に集中できる
恋愛上手な女性は、過去の恋や相手の元恋人を必要以上に引きずりません。「それはそれ、これはこれ」と気持ちを切り分け、今どう向き合っているかを大切にします。比べない姿勢があると、疑いや不安が膨らみにくく、相手も安心して関係を深めやすくなるのです。
他人基準の恋は、知らないうちに疲れてしまう
友達の結婚や、SNSで見かける理想的な恋。比べ始めると、「自分は遅れているかも」「この関係でいいのかな」と焦りが生まれてしまうことも。でも、比べない女性は自分を信じているものです。その落ち着きいた心もちが、恋を無理なく続ける力になります。
比べない余裕は、相手への信頼にもつながる
過去や他人を持ち出さない姿勢は、「あなたをちゃんと見ています」というメッセージにもなります。相手は評価されている感覚から解放され、素の自分でいられる安心感を覚えるもの。この心地よさが、「また会いたい」「一緒にいたい」につながるんです。
このように過去や他人に振り回されず、目の前の恋を大切にできる女性こそ、結果的に一番モテる存在なのです。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
