背中の印象は“呼吸”と“巡り”で変わる。１日１セット【後ろ姿を整える】簡単ポーズ
背中の丸みや厚みが気になり始めたら、見直したいのは筋トレよりも「呼吸」と「巡り」。年齢とともに呼吸が浅くなると、胸まわりが縮こまり、背中が動きにくくなってしまいます。そこで取り入れたいのが、胸を開きながら呼吸を深めるヨガの簡単ポーズ【マツヤ アーサナ】。背中や肩甲骨まわりをやさしく動かし、巡りを促すことで、後ろ姿の印象を静かに整えていきます。
マツヤ アーサナ
（１）仰向けに寝て両脚を閉じて両手を体側に置く
▲足の指先は天井に向け、足裏を突き出します
（２）両腕のひじから下をお尻の後ろに挟む
（３）息を吸いながら、ゆっくりと胸を天井方向に持ち上げ、ひじで床を押して頭を持ち上げる
▲内ももをしっかり締め、胸を開いて肩甲骨を寄せることを意識しましょう
（４）（３）の姿勢を保ったまま、床（マット）に頭頂部をつけ、２〜３呼吸（約20秒間）キープする
その後、ゆっくり息を吸って頭を持ち上げて胸をおろしていきます。なお、期待する効果をきちんと得るためには「脚を開かず、足のつま先を天井方向に向けたままをキープする（足裏を突き出す）こと」がポイントです。背中は自分では変化に気づきにくい反面、姿勢や雰囲気に大きく影響するパーツ。呼吸とともに胸を開く時間を習慣にすることで、背中のこわばりをゆるめ、後ろ姿を自然と軽やかに整えていきましょう。＜ヨガ監修：Minami（トレーナー歴４年）＞
