宝塚歌劇の名作を朗読歌劇で！ 『心中・恋の大和路』、瀬戸内美八＆南風舞、壮一帆＆愛加あゆで上演
宝塚歌劇の名作をもとにした朗読歌劇『心中・恋の大和路』が、6月24日より草月ホールほかで上演されることが決定した。忠兵衛と梅川役を瀬戸内美八＆南風舞、壮一帆＆愛加あゆが日替わりで演じる。
【写真】朗読歌劇『心中・恋の大和路』 - 近松門左衛門「冥途の飛脚」より- チラシビジュアル
宝塚歌劇による『心中・恋の大和路』は、近松門左衛門の『冥途の飛脚』を題材に、1979年に宝塚バウホールで星組・瀬戸内美八主演により初演された。その後、1982年に同主演で再演され、さらに1989年に月組・剣幸、1998年に雪組・汐風幸、2014年に雪組・壮一帆、2022年に雪組・和希そらと、数々の再演を重ねてきた。宝塚歌劇至宝の名作である本作が、このたび朗読歌劇としてよみがえる。
umegei朗読シリーズ化第1弾として、2025年3月に宝塚歌劇の名作『忠臣蔵』が朗読劇版として上演され、今回はシリーズ第2弾となる。初演で忠兵衛と梅川を演じた瀬戸内美八、南風舞のバージョンと、2014年公演で壮一帆、愛加あゆが演じた2つのバージョンで上演される。
出演は、初演時に主演を務めた元宝塚歌劇団星組トップスターの瀬戸内美八と、2007年に宝塚OGによる『心中・恋の大和路』が上演された際に梅川役を演じた南風舞。さらに、2014年雪組公演で主演を務めたトップコンビの壮一帆と愛加あゆが、忠兵衛と梅川を日替わりで演じる。そのほか、日向薫、未沙のえる、未来優希、彩吹真央、美郷真也、寿つかさ、羽純るい、久路あかり、和海しょうが出演する。
朗読歌劇『心中・恋の大和路』は、東京・草月ホールにて6月24日〜28日、兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホールにて7月2日〜3日上演。
