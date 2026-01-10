Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介が１０日、都内で行われた日本語吹き替え版の主演声優を務めるアニメ映画「白蛇：浮生」（３０日公開）の完成披露試写会に声優・三森すずこらと出席した。

中国のアニメ映画の日本語吹き替え版。佐久間は南宋の都・臨安で人々を治療して回る医者で、人望も厚く優しい青年・仙の声を担当している。前作の役の生まれ変わりという役どころだ。

佐久間は、２０２１年７月公開の前作から約４年半を経ての続編となり「この４年の変化というと、（メンバーの）ラウールの身長が伸びているってことかな。個人では、この４年で声優業に本腰を入れ始めるという…。ありがたいです」と充実の表情を浮かべた。

三森は、１０００年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪・白の声を担当。２２、２４年に夫のオカダ・カズチカとの間に２子をもうけ「“子蛇（こへび）”がいます。アメリカに拠点を移して、声優の仕事を減らし、自分の時間を持つようになったことも、この４年の大きな変化」と明かした。

作品にちなみ、転生するなら何になりたいかを聞かれ、佐久間は「裕福な家庭の猫ちゃんになりたい。猫ちゃんは、だらっとしていても褒められる。ワンちゃんはしつけで何かできなかったら怒られるけど、猫ちゃんはできなくてもしょうがないよねってなるから」と願望を告白した。

イベントでは、生きた白蛇が登場。怖がる共演陣から軽い悲鳴が上がる中、佐久間は躊躇（ちゅうちょ）なく首や体に巻き付け「動物全般、大好きなので全然平気！白蛇は縁起がいい生き物ですよね」と笑顔。「今回は運命や縁がテーマ。ここで（白蛇や客席の観客に）会えたことも運命。この作品を愛して広めていただけたら。大ヒットしますように！」と声を張り上げた。