最終未来少女、初の全国ツアー＆1stアルバム『RE:TRIΔNGLE』配信リリースを発表
最終未来少女が、2026年5月より全国5都市をまわる初の全国ツアーを開催。また1月28日には初のアルバムとなる『RE:TRIΔNGLE（読み：リトライアングル）』を配信リリースすることを発表した。
全国ツアーは5月15日愛知・Electric Lady Land公演を皮切りに、5月29日北海道・cube garden、6月6日大阪・バナナホール、6月12日福岡・DRUM Be-1、そして7月10日東京・ステラボールで千秋楽を迎える。チケット情報など詳細は後日発表とのこと。ツアー発表の特報映像では1月14日リリースの新曲「Love Love Re:boot」の音源も一部先行して視聴することができる。
そして初のアルバムとなる『RE:TRIΔNGLE』には、これまで最終未来少女がリリースしてきた全楽曲（ソロ楽曲除く）と、1月14日リリース予定の「Love Love Re:boot」のほかライブではお馴染みのOvertureを含めた全22曲を収録する。
2025年7月元メンバーNagi(藤咲凪)の卒業以降、Ten、Yuika、Luunaの現3人体制での歌割りやダンスフォーメーションを大きくアップデートをし、今回のリリースにあたってもボーカルの新規レコーディングがされており、改めてミックスされた最新音源となっている。
収録曲順は1曲目のOverture以降リリースからの時系列順となっており、これまで最終未来少女が辿ってきた軌跡を感じながら、今の最終未来少女の現在地点を感じることのできるアルバムとなっている。
1月10日0:00からは、新曲「Love Love Re:boot」がTikTokで一部先行配信スタート。1月14日の配信リリースとあわせてチェックしてほしい。
■＜最終未来少女 1st TOUR（タイトル未定）＞
2026年5月15日(金)愛知・Electric Lady Land
2026年5月29日(金)北海道・cube garden
2026年6月6日(土)大阪・バナナホール
2026年6月12日(金)福岡・DRUM Be-1
2026年7月10日(金)東京・ステラボール
▼その他スケジュール一覧
https://www.saishumiraishoujo.com/schedule
■ニューアルバム『RE:TRIΔNGLE』（読み：リトライアングル）
2026年1月28日(水)配信スタート
https://saishumiraishoujo.lnk.to/retriangle
収録曲
1 Overture
2 最終未来少女
3 RainRainRain
4 おにぎりはしゃけ
5 Himitsu!
6 Model Walk
7 Chu-High
8 ワタシたちなんDeath
9 Kamisama
10 Error Error
11 3次元
12 ゲシュタルト崩壊
13 偶然と必然と運命と
14 Wonder Boy
15 マシュマロメロメロ
16 Desuka
17 革命的少女
18 レゾンデートルデート
19 AI SEE CHAT
20 宇宙的MYSTERY
21 ⇄PLEASE THREE TIMES⇄
22 Love Love Re:boot
■「Love Love Re:boot」
2026年1月14日(水)配信開始 ※1月10日(土)TikTokで一部先行配信開始
https://saishumiraishoujo.lnk.to/LLReboot
[作編曲] 浅野尚志 [作詞] nobara kaede
関連リンク
◆最終未来少女 オフィシャルサイト
◆最終未来少女 オフィシャルX
◆最終未来少女 オフィシャルInstagram
◆最終未来少女 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆最終未来少女 オフィシャルTikTok
◆最終未来少女 オーディション特設サイト