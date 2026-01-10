高木美帆、坂本花織、鍵山優真がオメガのスポーツアンバサダーに

ミラノ・コルティナ五輪の日本代表選手が、スイスの高級時計メーカー「オメガ」のスポーツアンバサダーに就任した。フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）、同男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、スピードスケー ト女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）らが報告。手首で存在感を示す逸品に、ファンから喝采を浴びた。

高木は自身のインスタグラムで「ミラノ・コルティナ2026のオメガ スポーツアンバサダーに就任しました。 ひとときも無駄にしたくない、そんな時間を過ごしています。シーマスターと一緒にオリンピックまでの大切な時間を刻んでいきたいと思います」と報告。手首にはオメガ公式サイトで150万7000円とされている黒のシーマスターをつけていた。

また、坂本は所属するシスメックスのインスタグラムに「このたびオメガ スポーツアンバサダーに就任いたしました。新しい出会いに感謝しながらさらなる挑戦を続けてまいります」とコメントを寄せた。

鍵山も自身のインスタグラムで「この度、ミラノ・コルティナ2026 オリンピックのオメガ スポーツアンバサダーに就任いたしました。 このような貴重な機会をいただき、大変光栄に思っております」とつづった。2人の腕時計もそれぞれ100万円を優に超える。

ネット上のファンからは「カッコイイです」「とてもお似合いです！」「美帆さんブラックの印象が無かったんですけど、新鮮で良いですね」「すっかり大人の表情になられましたね！」「とっっってもお似合いです」「オメガつけたら一気に『大人』の雰囲気」などの声が上がった。

オメガはミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックにおいて、オフィシャルタイムキーパーを担う。



（THE ANSWER編集部）