Ìð¸ý¿¿Î¤¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£¡×»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼³Êº¹¤òË½Ïª¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ô¥ó¥Ü¥±¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÌÜ¤È¤«¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ìð¸ý¿¿Î¤¤¬£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¿¼Ìë£±»þ£²£¶Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀîÌø¤Ë¾è¤»¤Æ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Î²ù¤·¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿Ìð¸ý¤Ï¡Ö¿Í¿ôÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ú¤Î©¤ÆÌò¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»Ï¤á¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡¡¤Ê¤Ã¤Á°Ê³°¤¬¡¡¥Ô¥ó¥Ü¥±¤À¡×¤È±Ó¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö£Ã£Ä¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø£Í£å£í£ï£ò£ù¡¡ÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤³°¤Ç»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤È¡£¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¡¢³°¤Ç¡£¤Ç¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤¬°ìÈÖÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤ß¤ó¤ÊÎó¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤³¤È°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¤È·ë¶É£²¡¤£³¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ô¥ó¥Ü¥±¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸å¤í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌÜ¤È¤«¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¤é¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£