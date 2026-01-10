OKAMOTO’Sが全国ツアー＜4EVER NOW＞の最終公演を1月9日（金）にEX THEATER ROPPONGIで開催し、8月に東名阪ホールツアー＜90’S TOKYO BOYS IN HALL“Future Eve”＞を開催することを発表した。

昨年1月に発売した10枚目のアルバム『4EVER』を掲げ、20公演の全国ツアーを終えたOKAMOTO’S。ライブMCの中で、8月に東名阪ホールツアー＜90’S TOKYO BOYS IN HALL“Future Eve”＞を開催することが発表となり、観客からは祝福の歓声が上がった。チケットはオカモトークQアプリ会員を対象に1月9日（金）22:00から1月18日（日）23:59まで最速先行（抽選）を受付中だ。

また、ホールツアーの発表と併せて新ビジュアルも公開となった。こちらはカメラマンにKazuki Murata、スタイリストに神田百実、ヘアスタイリングに純生、メイクアップにTenを起用している。

ライブ写真撮影◎Takumi Yasumoto

■＜90’S TOKYO BOYS IN HALL“Future Eve”＞ 2026年8月15日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場 17:15 開演 18:00

2026年8月21日（金）愛知・名古屋文理大学文化フォーラム 大ホール 開場 18:00 開演18:30

2026年8月22日（土）大阪・NHK大阪ホール 開場 17:15 開演18:00 企画・制作：Sony Music Artists Inc.

チケット代：￥6,600（税込）

一般発売日：3月28日（土）12:00~

※席種＝全席指定

※3歳以上、チケット必要 ◆オカモトークQアプリ会員 先行受付（抽選）：

1月9日（金）22:00 〜 1月18日（日）23:59

オカモトークQ会員先行特典：つまらなくないものプレゼント ◆オカモトークQアプリ：

https://c-rayon.com/lp/okamotos/app/

■＜OKAMOTO’S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜＞

※全公演SOLD OUT

2026年3月12日（木）東京・LIQUID ROOM 開場18:00 開演19:00

2026年3月20日（金）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO 開場18:00 開演19:00

2026年3月21日（土）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 開場16:30 開演17:30