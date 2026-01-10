HANA、念願のアニメ主題歌「夢がかないました」 『メダリスト』イベントに登場
7人組ガールズグループ・HANAのCHIKA、MAHINA、KOHARUが10日、東京ミッドタウンにある屋外アイススケートリンク「Yunth MIDTOWN ICE RINK」で行われたイベントに出演。喜びを語った。
【写真】艶やかな演技を披露した鈴木明子
同イベントは、1月24日より第2期が放送されるテレビアニメ『メダリスト』（テレビ朝日系 毎週土曜 深1：30）を記念したものとなる。
本作は、つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミー賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。テレビアニメ第1期が25年1月〜3月にかけて放送。第2期はテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送される。
『メダリスト』第2期のオープニング主題歌「Cold Night」を担当するHANA。アニメ主題歌を担当するのは今回が初となる。作詞作曲はグループのプロデューサーであるちゃんみなが担当し、夢へ突き進む人、立ち止まりそうになる人、前が見えなくなる夜を過ごす人、そんな誰かが一歩を踏み出せるようにと願いを込めて制作。HANAとしても新境地となる、ストレートかつ温かく力強い応援ソングに仕上がっている。3人でのあいさつとなったが「皆さん、こんにちは！HANAの…」とそれぞれが名前を言う流れでバッティング。3人は「あんなに練習したのに！」と悔しそうに話して笑いが広がった。
オープニング主題歌の決定について、KOHARUは「大喜びです。HANAは全員アニメの主題歌をやってみたいと話していたので。メンバーの中で『メダリスト』を見ていたメンバーもいた。うれしかったです」とにっこり。決まった瞬間について問われるとMAHINAは「ジャンプしたり、ハグしたり、いろいろ反応がありました。私は棒立ちの口開きっぱでした」と言葉が出なかったそう。CHIKAは「アニメが大好き。夢がかないました。ありがとうございます」と感謝していた。
イベントには、春瀬なつみ、大塚剛央、鈴木明子も参加した。
