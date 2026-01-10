漫才師のオール阪神・巨人が１０日、大阪・難波で開催された今宮戎神社の宝恵（ほえ）かご行列に参加した。

なんばグランド花月前から宝恵かごに乗り込んだオール阪神は「気持ちよろしいで！３万円で代わってあげますわ」と、観衆の笑いを誘った。現在はコンビ結成５０周年記念公演の真っ最中で、３月１５日にはなんばグランド花月で千秋楽を迎える。オール巨人は「まずは体調を整えて、気合入れた漫才をしたい」と意気込みを語った。

昨年末からともに体調を崩していたといい、２人ともおむつ着用で舞台に上がっていたほど。昨年２月には頸椎を手術するなど、体調面の不安は尽きない巨人は、自身の進退について「毎日気持ちは変わる。いつ辞めなアカンかな、とか考えたりしますね。でもまだまだ劇場で需要があるんやったら、お客さんも笑ってくださるし、やらないかんのかなとかね」と、複雑な胸中を明かした。

一方で「もうテレビでは漫才はやらないかもわからないですね。舞台だけ」と、ポツリ。過去には三が日で１４本の漫才を披露したこともあるというが、この年末年始はテレビ出演は一本だけ。テレビでの漫才は「いろんな縛りもあるし、緊張するんです」と、語った。

阪神の「（漫才を）辞められたら困ります」という言葉に「ええ仕事やからね。笑ってもらって、こっちも気持ちええし、お金ももらえるし、こんなにええ仕事はないんですけど」と返した巨人。今後は劇場を中心に活動していくことを示唆していた。