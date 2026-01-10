北斗晶、共演者と宝くじを共同購入した結果を報告「合計20,200円の当たりでした」

タレントの北斗晶が8日に自身のアメブロを更新。情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ・フジテレビ系）の共演者と共同購入した宝くじの結果を報告した。

この日、北斗は「去年の生放送最後の日 関テレ旬感LIVEとれたてっ！木曜日メンバーでお金を出し合って宝くじを購入したんだ〜」と明かし、MCの青木源太アナウンサーやメッセンジャーの黒田有らと購入した宝くじの写真を公開。「40,200円分」の宝くじだったといい、結果は「私の担当した袋の中からは3,600円の当たり 全体では岩田明子ちゃんの担当した宝くじの中に10,000円の当たり」などがあったことを報告し「最終的に合計20,200円の当たりでした」と発表した。

この結果に「考えたら40,200円の宝くじ購入で20,200円の当たりって凄くない！？」とコメント。「まー2万円損してるけど…皆んなでワイワイ楽しく山分けの夢を見て大笑い出来た事を考えれば安いもんよ〜」とポジティブにつづった。

最後に、宝くじは高額当選ではなかったものの「帰りのタクシーがなんと大当たり 中々、乗れない真っ赤なタクシー」と幸運に恵まれたそうで「今年の私の目標でもある大きないい事はなくてもいいからニコッと笑えるちょっとだけいい事が有ればそれでいい」と心境をつづった。