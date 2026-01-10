「とっても可愛いママ」平愛梨、41歳とは思えぬ美貌を息子とのプライベート動画で披露「何て可愛らしい」
俳優の平愛梨さんは1月9日、自身のInstagramを更新。プライベートの美貌を披露しました。
【動画】平愛梨、かわい過ぎるプライベート動画
また、動物園で見たカンガルーについて、「カンガルーの大きさにも驚いた！！ あんなに筋肉がしっかり強さを示していて倒れない理由が分かった！！ 夫のカラダも筋肉いっぱいで体幹が強いってとても大切なことなんだと納得した」と、夫でFC東京所属の長友佑都選手に絡めながら述べていました。
ファンからは、「とっても可愛いママさん」「楽しそうで良かったですね」「わたしも同じ女性ですが、見とれてしまう！美人でかわいくて、きれいで素敵で憧れます」「何て可愛らしい」といった声が寄せられています。さらに、タレントの鈴木奈々さんからも「可愛すぎます」との声が上がりました。
年末年始は動物園へ平さんは「みんなで行った『愛媛県立とべ動物園』 自分が母親になって子供たちと見る動物は新鮮でした」とつづり、1本の動画を公開。白い帽子をかぶった平さんが「動物園に行ってきました 楽しかったなあ」と語る場面が収められています。41歳とは思えない美しさです。息子も少し映っています。
家族集合ショット披露3日の投稿では、家族集合ショットを公開していた平さん。年末年始について、「互いの出身地に帰省することができて嬉しかったです」とコメントしています。さらに、「今年は"やらなきゃならない"と思ったことを後回しにせずちゃんとやりこなせるお母さんになりたいと思います」と意気込みを語りました。
