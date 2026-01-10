米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は9日（日本時間10日）、エンゼルスとの今シーズンの契約をバイアウト（解約）することで合意し、退団が決まったアンソニー・レンドン内野手（35）について、今季年俸3800万ドル（約60億円）が5年間かけて球団から支払われると報じた。

同サイトはエンゼルス地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のジェフ・フレッチャー記者の情報として、エ軍がレンドンに5年間、毎年760万ドル（約12億円）ずつ支払うと伝えた。分割して支払うことで球団が「今季3040万ドルの節約になる」と資金面で柔軟性が生まれるとした。

その上で「レンドンは二度とエンゼルスでプレーすることはないだろう。正式な引退表明はないが、彼のMLBキャリアは終わったと言わざるを得ない」と記した。

35歳の右打ち三塁手のレンドンは19年オフ、ナショナルズから7年総額2億4500万ドル（384億6500万円）で移籍。だが、故障が相次ぎエンゼルスでの6年で計257試合、打率・242、22本塁打、125打点。今季が7年契約の最終年だった。