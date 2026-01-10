◇バドミントン マレーシアオープン(1月6日〜11日、クアラルンプール)

2026年初の世界大会となるマレーシアオープン。日本時間10日には準決勝が行われ、女子ダブルスの福島由紀選手・松本麻佑選手“フクマツペア”がベスト4での敗退となりました。

マレーシアオープンは、バドミントンのワールドツアー2026年シーズンの開幕戦。最上位グレード「スーパー1000」に位置づけられており、世界のトップ選手が集結しています。前回大会でフクマツペアはパリ五輪の金メダリストである中国ペアに逆転勝利。ペアでの初優勝を果たしていました。

世界ランク5位のフクマツペアは1回戦、2回戦、準々決勝といずれもストレート勝ち。他を寄せ付けない強さを見せ、準決勝進出を決めました。

迎えた準決勝の相手は、同ランク6位のイ・ソヒ選手とペク・ハナ選手ペア(韓国)。過去4度対戦していますが、1勝3敗と負け越している苦手な相手となりました。

第1ゲーム序盤は連続ポイントでリードを許すも、フクマツペアも取り返し、中盤には1点差のシーソーゲーム。以降は4連続ポイントで突き放されるも、フクマツペアも負けじと4連続ポイントをあげ、14-14と同点に持ち込む場面もありました。それでも以降は相手が逃げ切り、16-21で第1ゲームを落とします。さらに第2ゲームでは9連続ポイントを許すなど苦しい展開に。フクマツペアも懸命に追い上げるも、12-21で落とし2-0でのストレート負けとなりました。