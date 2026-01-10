ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が9日深夜放送のフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」（深夜1時20分）に出演。元AKB48の大家志津香（33）の趣味に言及した。

大家は日本アミューズメントポーカーというお金を賭けることなく参加費を払うことで楽しむポーカーを楽しんでいるといい、月に20万円使っていることを明かした。番組では大家が海外の大会に出場した映像が紹介され、大家は「これは海外の大会なのでエントリー費は5万円なんですよ。でも一番安い。5万円が一番安くて、メインイベントだと、100何十万」と説明した。

夫の岩田玲は「少ないお金の中で成田空港からも行ったりするわけですよ」とその他の手段で節約していることを明かし「その分助けようかなと思って、5万円とか渡したりするわけですよね」と明かした。

大家は「ホント愛ですよね」と話すと、平成ノブシコブシ吉村崇から「お前が言うな」とつっこまれた。

大家は「愛を増やして返そうって気持ちでエントリーしている」と苦し紛れに話すも、吉村は「毎回取られるんだよね。オールインで愛が。相手に取られるんだよね」と笑った。

吉村から「近藤さんどうでしょう、旦那さんにこれ言い始めたら」とふられ、近藤は「旦那だったら離婚してるかも」とぶっちゃけた。近藤は「いちかばちか負けちゃったらなくなるわけだから…ちょっと怖い。これからもし2人じゃなくなったときとか。家族が増えていったとき、家族形態が変わっていったとき貯金とか心配だな」と語った。