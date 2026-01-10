池田エライザ、トップバッターで「TGCしずおか2026」開幕 指をくわえる仕草に歓声
【モデルプレス＝2026/01/10】モデルで女優の池田エライザが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演。トップバッターを務めた。
【写真】池田エライザ、圧倒的スタイルでトップバッター
トップバッターとして登場したのは、「TGCしずおか」初出演となる池田。白と黒のフリルに覆われた印象的なスタイリングで、ショーの幕開けを鮮烈に飾った。ランウェイトップではクールな表情でポーズを決めたほか、指をくわえる仕草を見せる場面もあり、会場からは大きな歓声が上がった。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉⼭と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆池田エライザ「TGCしずおか2026」トップバッター
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
