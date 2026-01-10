俳優の瀬戸康史（37）が10日、都内で「one―瀬戸康史20th Anniversary Book―」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。

自ら考案したビジュアルテーマで撮影。「自分としては20周年というものに強い思いはそこまでなかった」としつつ、「応援してくださる方も何か残る物だとうれしいのかな」と発売を決めた。

俳優としての転機を聞かれると2015年の舞台「マーキュリー・ファー」を挙げた。演出は白井晃氏が担当。「良い意味で丸裸にされた。自分が持っていた変なプライドとかをそぎ落としてもらった。それ以降軽やかに自由に表現に向き合うことができています」と当時を振り返った。

本では三谷幸喜氏らとの対談も掲載されている。これまで22年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」などの多くの三谷作品に出演。だがなかなか2人で話すことはなかったという。「緊張しながらだったのですが、凄く話は弾んだ。三谷さんがあまり人に見せたことのない、普段持ち歩いているスケッチブックも見せてもらいました。役が家系図のように書かれたりしていて、三谷さんってそうやってあの作品を作ったりしているんだと、びっくりしました」と対談の感想を口にした。