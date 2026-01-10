「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（34）が10日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。実現が現実味となったWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）と井岡一翔（36＝志成）の一戦について言及した。

日本初の5階級制覇に向けて階級を転向した井岡。WBA世界バンタム級挑戦者決定戦として、昨年大みそかにマイケル・オルドスゴイッティ（ベネズエラ）と対戦して、4回KO勝利を飾った。試合後のリング上で「井上拓真チャンピオンと戦いたい」と対戦表明して、“メガファイト”をぶち上げた。

試合のパフォーマンスついて伊藤氏は「素晴らしかった」と称賛した上で、「ボディーが上手い。勉強になるボディーを打つし、タイミングも上手いから倒れるよね。あれは達人の領域だよ」と説明した。バンタム級での戦い方についても「元々タイミングで倒してるし、あんまりパワーとかも関係ない。意外と身体も大きかった」と説明した。

井岡がぶち上げたことで現実味となった“拓真VS井岡”。伊藤氏は「どっちに転ぶかわからないけど、良い試合になる」と対戦を楽しみにした。

「那須川天心戦の井上拓真なら井岡選手は厳しい。でもわかんないな…」と現段階での勝敗展望も口にして、この話題を締めた。