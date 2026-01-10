ロッテリアで牛すき焼き♡とろたま新バーガー3種が期間限定登場

寒い季節に恋しくなる、甘辛くてコク深い“すき焼き”の味わい。そんな贅沢な和の美味しさを、気軽に楽しめるバーガーとしてロッテリアから新登場します。新年の始まりにぴったりな期間限定フェアは、満足感も特別感もたっぷり♡頑張る毎日に、小さなご褒美として味わいたいラインアップです。

とろたま×牛すき焼きの贅沢感

「とろたま牛すき焼きバーガー」は、牛カルビ肉としらたきを特製すき焼きソースで仕立てた、和の旨みが主役の一品。

焼津産鰹節の香りと利尻産昆布の旨みが重なり、半熟風たまごのまろやかさが全体を包み込みます。

価格:620円

ふんわりもっちり食感のバンズが具材を引き立て、本格的なすき焼きの余韻を楽しめます。

辛党さんも満足の旨辛アレンジ

価格:640円

甘辛いすき焼きの味わいに刺激をプラスしたのが「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」。

ピリッとした辛みがクセになる特製旨辛ソースが加わることで、コク深さの中にキレのある後味を演出します。いつもとはひと味違うすき焼きを楽しみたい日におすすめです。

ボリューム派には倍盛りも

価格:990円

食べ応えを重視したい方には「倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー」がぴったり。牛カルビ肉、しらたき、ハンバーグパティを2倍に増量し、満足感も贅沢さもアップ。

しっかりお腹を満たしながら、すき焼きの旨みを存分に堪能できます。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く106店舗で販売予定です。（1月5日時点）

※2月中旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。

※半熟風たまごは加工品です。

心も満たす、冬限定バーガー

牛すき焼きの旨みを、バーガーという新しいかたちで楽しめるロッテリアの期間限定フェア。定番、とろ旨辛、倍盛りと、気分やお腹の空き具合で選べるのも嬉しいポイントです♪

この冬だけの特別な味わいで、ほっと幸せなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。