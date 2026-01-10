＜捨てる派？洗う派？＞「お弁当のピックがない！？」900円分捨てられ…ムカつく〜【第2話まんが】
私はハル（32）。娘のカリン（小1）とアイ（2）を育てています。今日はララちゃん親子、ジュリちゃん親子、ミユキちゃん親子と公園で遊びました。お昼はお弁当を作り、みんなでレジャーシートを広げて食べたのですが、わが家が食べ終えたお弁当箱を、ミユキちゃんママのチヒロさんが手に取り「ゴミを捨ててあげるね」と言って、勝手にあけて捨てたのです。私は「家でやるからいい」と断ったのに、すでにゴミは捨てられていました。そして家に帰ってみると……。
家に帰ってお弁当箱を洗おうとしたら、ゴミだけでなく可愛いピックまで捨てられていました。
カリンは最近、おもちゃなどを買わずに「ピックを買ってほしい」と言うくらい、ピック集めにハマっています。100円で何本か入っているセットもありますが、今日お弁当に使っていたのは1本100円以上のキャラクターのピック。「食洗機は使わないでください」と書かれていたので、確実に使い捨てではないとわかります。
その場で気が付かなかった私も悪いのでしょうけれど、ピックまで捨てられたとは思いませんでした。こちらがお弁当箱のゴミの処理をお願いしたなら「しょうがない」と思えます。けれども、こちらが断っているのに勝手にお弁当箱をあけて、ゴミを捨てて、さらに大切なピックまで捨てられたことに、かなり腹が立ったのです。
私はイライラしたと同時に、「もしかしたら、私だけがピックを洗って使っているのかも」と不安になりました。
イライラと不安でいてもたってもいられなくなり、私はララちゃんのママのユウコに電話をしてみることにしました。
ユウコはママ友で一番仲がよく、多少のグチも言い合えます。私の疑問にも正直な意見をくれるはずです。
私の中では「ピックは洗って何度も使う」が常識でした。
だって、1本30円のものから、100円以上するものもあるんですよ？
特に今日使ったのは1本150円くらいのものが6本です。
900円が捨てられてしまったということです。可愛いキャラクターもので、私も娘もお気に入りでした。
こちらが頼んだわけでもないのに、勝手に人のお弁当箱をあけて、ゴミと一緒にピックまで捨てる。
そんなことをしたチヒロさんに対して、とても怒りが湧いてきたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
カリンは最近、おもちゃなどを買わずに「ピックを買ってほしい」と言うくらい、ピック集めにハマっています。100円で何本か入っているセットもありますが、今日お弁当に使っていたのは1本100円以上のキャラクターのピック。「食洗機は使わないでください」と書かれていたので、確実に使い捨てではないとわかります。
その場で気が付かなかった私も悪いのでしょうけれど、ピックまで捨てられたとは思いませんでした。こちらがお弁当箱のゴミの処理をお願いしたなら「しょうがない」と思えます。けれども、こちらが断っているのに勝手にお弁当箱をあけて、ゴミを捨てて、さらに大切なピックまで捨てられたことに、かなり腹が立ったのです。
私はイライラしたと同時に、「もしかしたら、私だけがピックを洗って使っているのかも」と不安になりました。
イライラと不安でいてもたってもいられなくなり、私はララちゃんのママのユウコに電話をしてみることにしました。
ユウコはママ友で一番仲がよく、多少のグチも言い合えます。私の疑問にも正直な意見をくれるはずです。
私の中では「ピックは洗って何度も使う」が常識でした。
だって、1本30円のものから、100円以上するものもあるんですよ？
特に今日使ったのは1本150円くらいのものが6本です。
900円が捨てられてしまったということです。可愛いキャラクターもので、私も娘もお気に入りでした。
こちらが頼んだわけでもないのに、勝手に人のお弁当箱をあけて、ゴミと一緒にピックまで捨てる。
そんなことをしたチヒロさんに対して、とても怒りが湧いてきたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと