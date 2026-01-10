小西たかのりが第3ラウンドに進出 池村寛世は敗退【LIVゴルフ予選会】
＜LIVゴルフ・プロモーションズ 2日目◇9日◇ブラック・ダイヤモンド・ランチ（フロリダ州）＞2026年のLIVゴルフ出場権をかけた予選会は第2ラウンドを終え、小西たかのりが第3ラウンドに進出した。
≪写真≫ドライバー名人・池村寛世が愛用する地クラブは？
日本ツアー賞金ランキング上位者の資格で第2ラウンドから参戦した小西は、1イーグル、5バーディ、4ボギーの「67」をマークした。他日本勢は、第1ラウンドで勝俣陵が敗退。第1ラウンドを突破した池村寛世は1打及ばず、第2ラウンド進出はならなかった。第2ラウンドのスコアはリセットされ、第3ラウンドから再び36ホールのストロークプレーが行われる。1位から3位までがLIVゴルフの出場権を獲得し、10位タイまでにはアジアンツアーの高額賞金大会「インターナショナルシリーズ」の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
