「バットは傘を持つように」 王貞治の言葉に軸ブレ知らずのスイングを手にするヒントが隠されていた！ 【四の五の言わず振り氣れ】
昨年でツアーから撤退した上田桃子や今年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。王貞治氏の言葉がスイングのヒントになるという。
【連続写真】クラブを自在に扱えるポジションだから軸ブレ知らず！ 現役時代の上田桃子の豪快スイング
◇ ◇ ◇以前、故・荒川博先生に習った経験のある世界の本塁打法・王貞治さんに都内で壮行会を開いていたことがあります。そのお気遣いに感謝するとともに、数々の打撃の真髄を伝授してもらいました。もちろんボクもですが、その極意を（上田）桃子プロも目を輝かせて聞いていたものです。野球とゴルフ。競技は違えど、一流アスリートの叡智は細胞をよみがえらせるような刺激を与えてくれます。そうした中で興味深かったのが、まずは「バットは傘を持つように！」というものでした。これは荒川先生からも教わったものでしたが、道具を自在に扱うことの重要さを教えてくれています。確かにゴルフには、グリップの形や握り方のレッスンは数多くあります。しかし、最近こういう大事な基本を忘れがちではないでしょうか。「誰だって雨の日には、1kmでも2kmでも傘を差しながら歩くことができるでしょう。現役時代、私はそういうつもりでバットを握っていました」目から鱗でした。野球でのバッティングの構えは、ゴルフでいえばトップに近い状態です。果たして皆さんのトップは、傘を差すような手の位置&高さにあるでしょうか。トップからの切り返しは、始動と並んで難しい動きのひとつです。それは道具であるクラブを、自在に扱うポジションや持ち方になっていないからではないでしょうか。ボールを飛ばすや上手に打つ前に、一度トップの形をチェックするのは、上達の近道かもしれません。また王さんは「頭と両足を結んだ三角形、これを崩さないように意識してスイングしていた」と言います。野球はゴルフと違い、ピッチャーの投げるボールに対応しなければなりませんが、それでもこの三角形を意識してバットを振っていたそうです。この三角形が崩れなければ、当然のことながらヘッドアップの防止、前傾角のキープ、ビハインド・ザ・ボールといったスイングの基本も自然と身に付くでしょう。さらに言えば、この三角形が作り出すのが、傾くことも崩れることもない強くてしっかりした太い軸です。王さんの表現を借りれば、「頭のテッペンから地球の中心まで届く」軸です。さらにヘッドスピードは、この軸を中心として、「可能な限り体の近くでの小さな回転をすることで生まれる」と王さんは言います。王さんの一本足打法は、まさにこの言葉を形にしたスイングだと思い知らされました。確かにそれを意識し、身に付けることができれば、アマチュアに多いアウトサイド・イン軌道やドアスイングなども、自然と矯正されることでしょう。生前、荒川先生がよくおっしゃっていた、「スイングは三角形の中に生まれる円運動」という意味が、王さんの言葉によって、改めて理解できたような思いがします。さらに王さんはスイングに求められるヘッドスピードについて、「車のギアに例えるなら、ローは足、セカンドはヒザや太モモ（脚）、サードは腕と手で、トップギアに入ってヘッドが走る」と表現しています。地球の中心まで届くような力強い軸で、エネルギーを地面から吸い上げ、そのエネルギーを体の下から上に、先に、そしてクラブにつなげていく、というところでしょうか。巨人軍のV9時代、最もよく走った選手は400勝投手の故・金田正一さんだったと、荒川先生から聞いたことがあります。「それに次いで走ったのがON（王氏と故長嶋茂雄氏）で、金田と長嶋、王が走れば他の選手も走らざるを得ず、だから巨人は強かった」と笑ったものです。古臭い考え方だと思う方がいるかもしれません。しかし、ゴルフがスポーツである以上、求められるのは、しっかりした下半身であることを再認識しました。
■辻村明志つじむら・はるゆき／1975年生まれ、福岡県出身。上田桃子らのコーチを務め、プロを目指すアマチュアも教えている。今季は千田萌花と藤本愛菜をプロテスト合格に導いた。読売ジャイアンツの打撃コーチとして王貞治に「一本足打法」を指導した荒川博氏に師事し、その練習法や考え方をゴルフの指導に取り入れている。元（はじめ）ビルコート所属。※『アルバトロス・ビュー』888号より抜粋し、加筆・修正しています◇ ◇ ◇ ●女子プロのダウンスイングを分析！ 関連記事「原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた」で各選手の特徴をチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
世界中で113勝を挙げたジャンボ尾崎 誰もが憧れた300ヤードスイングは一体どれだけすごかったのか
ロングアイアンでも打ち込んでピンを狙える 河本結の“激狭スタンス”が再現性を高める大ヒントだった！
プレー後のお風呂はもはや不要？ ゴルファーにも広がりつつある「風呂キャン」派の意見とは？
【写真】都玲華が髪をほどいたら…
【連続写真】クラブを自在に扱えるポジションだから軸ブレ知らず！ 現役時代の上田桃子の豪快スイング
◇ ◇ ◇以前、故・荒川博先生に習った経験のある世界の本塁打法・王貞治さんに都内で壮行会を開いていたことがあります。そのお気遣いに感謝するとともに、数々の打撃の真髄を伝授してもらいました。もちろんボクもですが、その極意を（上田）桃子プロも目を輝かせて聞いていたものです。野球とゴルフ。競技は違えど、一流アスリートの叡智は細胞をよみがえらせるような刺激を与えてくれます。そうした中で興味深かったのが、まずは「バットは傘を持つように！」というものでした。これは荒川先生からも教わったものでしたが、道具を自在に扱うことの重要さを教えてくれています。確かにゴルフには、グリップの形や握り方のレッスンは数多くあります。しかし、最近こういう大事な基本を忘れがちではないでしょうか。「誰だって雨の日には、1kmでも2kmでも傘を差しながら歩くことができるでしょう。現役時代、私はそういうつもりでバットを握っていました」目から鱗でした。野球でのバッティングの構えは、ゴルフでいえばトップに近い状態です。果たして皆さんのトップは、傘を差すような手の位置&高さにあるでしょうか。トップからの切り返しは、始動と並んで難しい動きのひとつです。それは道具であるクラブを、自在に扱うポジションや持ち方になっていないからではないでしょうか。ボールを飛ばすや上手に打つ前に、一度トップの形をチェックするのは、上達の近道かもしれません。また王さんは「頭と両足を結んだ三角形、これを崩さないように意識してスイングしていた」と言います。野球はゴルフと違い、ピッチャーの投げるボールに対応しなければなりませんが、それでもこの三角形を意識してバットを振っていたそうです。この三角形が崩れなければ、当然のことながらヘッドアップの防止、前傾角のキープ、ビハインド・ザ・ボールといったスイングの基本も自然と身に付くでしょう。さらに言えば、この三角形が作り出すのが、傾くことも崩れることもない強くてしっかりした太い軸です。王さんの表現を借りれば、「頭のテッペンから地球の中心まで届く」軸です。さらにヘッドスピードは、この軸を中心として、「可能な限り体の近くでの小さな回転をすることで生まれる」と王さんは言います。王さんの一本足打法は、まさにこの言葉を形にしたスイングだと思い知らされました。確かにそれを意識し、身に付けることができれば、アマチュアに多いアウトサイド・イン軌道やドアスイングなども、自然と矯正されることでしょう。生前、荒川先生がよくおっしゃっていた、「スイングは三角形の中に生まれる円運動」という意味が、王さんの言葉によって、改めて理解できたような思いがします。さらに王さんはスイングに求められるヘッドスピードについて、「車のギアに例えるなら、ローは足、セカンドはヒザや太モモ（脚）、サードは腕と手で、トップギアに入ってヘッドが走る」と表現しています。地球の中心まで届くような力強い軸で、エネルギーを地面から吸い上げ、そのエネルギーを体の下から上に、先に、そしてクラブにつなげていく、というところでしょうか。巨人軍のV9時代、最もよく走った選手は400勝投手の故・金田正一さんだったと、荒川先生から聞いたことがあります。「それに次いで走ったのがON（王氏と故長嶋茂雄氏）で、金田と長嶋、王が走れば他の選手も走らざるを得ず、だから巨人は強かった」と笑ったものです。古臭い考え方だと思う方がいるかもしれません。しかし、ゴルフがスポーツである以上、求められるのは、しっかりした下半身であることを再認識しました。
■辻村明志つじむら・はるゆき／1975年生まれ、福岡県出身。上田桃子らのコーチを務め、プロを目指すアマチュアも教えている。今季は千田萌花と藤本愛菜をプロテスト合格に導いた。読売ジャイアンツの打撃コーチとして王貞治に「一本足打法」を指導した荒川博氏に師事し、その練習法や考え方をゴルフの指導に取り入れている。元（はじめ）ビルコート所属。※『アルバトロス・ビュー』888号より抜粋し、加筆・修正しています◇ ◇ ◇ ●女子プロのダウンスイングを分析！ 関連記事「原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた」で各選手の特徴をチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
世界中で113勝を挙げたジャンボ尾崎 誰もが憧れた300ヤードスイングは一体どれだけすごかったのか
ロングアイアンでも打ち込んでピンを狙える 河本結の“激狭スタンス”が再現性を高める大ヒントだった！
プレー後のお風呂はもはや不要？ ゴルファーにも広がりつつある「風呂キャン」派の意見とは？
【写真】都玲華が髪をほどいたら…