元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈さんが自身のインスタグラムで、ヘルニアの手術を受けた夫で元サッカー日本代表の本並健治さんが退院したことを報告しました。

【写真を見る】【 丸山桂里奈 】夫・本並健治の退院を報告「守護神が帰ってくると家のセキュリティが守られる」納得の安堵

丸山さんは「本並さん無事に退院しました」と報告。「術後無理せずに、でも歩いたりもしないといけないようで」「帰宅してから歩いたりトレーニングしたり」「ほんと、みていてすごい人です笑」と感嘆していて「わたしゃ絶対できな〜い」と本音を明かしています。







そんな本並さんは、安心したのかソファで寝落ちしている丸山さんと愛娘を入れ込んだ自撮りを投稿。笑顔には安堵と自信がほの見えています。









さらに、愛娘と睦まじく抱っこする本並さんの写真も投稿されていて「ぷくぷくも嬉しかったようで抱きつきに行ってました」「くっついていたいみたい、よかったね」と、入院の間は寂しかったことがうかがえます。









丸山さんは「守護神が帰ってくると家のセキュリティが守られるからね、ほっ」と、納得の安堵を見せていて、ファンからの声に感謝を送っています。

